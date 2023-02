Autorevole, concentrata e bella: la Med Store Tunit vince ancora

0

MED STORE TUNIT

3

MONGE-GERBAUDO : Nasari 8, Filippi 2, Gallo, Trinchero, Rainero 1, Galaverna 12, Rabbia, Bergesio, Spagnol 13, Dutto 7, Mellano 1. NE: Calcagno, Marolo. All.: Simeon.

MED STORE TUNIT MACERATA: Luisetto 5, Lazzaretto 15, Margutti 10, Kindgard 3, Wawrzynczyk 13, Gonzi, Pizzichini 6, Gabbanelli. NE: De Col, Ravellino, Paolucci, Bacco. All.: Gulinelli.

Arbitri: Spinnicchia e Giorgianni.

Parziali: 18-25, 23-25, 17-25.

Durata set: 25’, 27’, 23’. Totale: 75’.

Autorevole, concentrata e bella: la Med Store Tunit sbanca Savigliano con una prova di forza nel segno di Kindgard, Wawrzynczyk e di tutto il collettivo biancorosso. Macerata nel primo set ha pian piano preso il controllo del gioco e nel finale è scappata conquistando il vantaggio. La gara si è quindi fatta molto più combattuta, ma la Med Store Tunit è riuscita a strappare anche il secondo set, per poi completare l’opera con una terza frazione sempre sotto controllo. Si avvicina il terzo posto per i biancorossi, distante ora tre punti. Assenza importante per coach Gulinelli che deve fare a meno dell’opposto Morelli. Al via, dopo una prima fase giocata punto a punto, Macerata scappa e Savigliano cerca di restare in scia, ma non ci riesce: finisce 18-25. Più combattuta la seconda frazione, con l’ottima partenza della Med Store Tunit (1-4), i locali recuperano (6-6), poi equilibrio (10-10, 13-13 e 18-18), ma Macerata ribalta ancora (19-22), i padroni di casa accorciano con Dutto (23-24). Ci pensa il muro di Luisetto a regalare alla Med Store Tunit il doppio vantaggio. Nuova partenza combattuta, Savigliano si gioca tutto nel terzo set, Macerata però è decisa a chiuderla e prova a scappare (10-15). Sale in cattedra Wawrzynczyk che buca due volte la difesa di casa con un preciso pallonetto e un diagonale potente, 12-19 e la Med Store Tunit controlla il vantaggio: ace di Margutti, 14-22, ancora efficaci in battuta i biancorossi che mettono sempre a dura prova la ricezione di Savigliano; finale senza scossoni, Macerata gestisce con esperienza e chiude set e partita.