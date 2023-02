Avis Macerata e Atletica Civitanova conquistano tre trionfi nelle gare cross

Buoni risultati per l’Atletica Avis Macerata e l’Atletica Civitanova, in occasione dei campionati di società di cross che si sono tenuti domenica al centro sportivo ‘Villa Conti’ di Civitanova. L’iniziativa è stata organizzata dall’Atletica Ama e diversi sono stati i giovani civitanovesi e maceratesi saliti sul podio dei vincitori. In particolare, il 2004 Leonardo Storani, dell’Atletica Avis Macerata, negli 8 chilometri ha centrato il primo posto con un tempo di 26.44, seguito dal 2005 Jacopo Sanginesi dell’Atletica Civitanova, con 27.40. In terza posizione, Daniele Gagliardi del Mezzofondo club Ascoli (27.44), mentre al quarto posto ecco Nicolò Rossetti dell’Atletica Civitanova (27.46 il suo tempo). La prima posizione, invece, l’Atletica Civitanova l’ha conquistata in occasione dei 3000 metri cadetti: a distinguersi, il 2008 Leonardo Doria con il tempo di 10.31. Secondo Federico Bartolucci, 2008 dell’Atletica Jesi (10.56), e terzo Lorenzo D’Ostilio, altro 2008 ma dell’Atletica Fabriano (11.00). E sempre restando al maschile, buona la prova nei 5 chilometri del 2007 Nicolò Rubini, Avis Macerata, aggiudicatario della terza posizione con 17.41. Il giovane è stato anticipato dal vincitore Luciano Carallo 2006 dell’Atletica Sambenedettese, con 16.58 e dal secondo Marco Ciamiglia, 2006 del Cus Urbino (17.30). Torna a casa con una medaglia anche il Cus Camerino che nei 1500 metri ragazzi vede trionfare il 2010 Gabriele Re con 5.34. Alle sue spalle Niccolò Cozza dell’Atletica Fabriano (5.44) e Lorenzo Liodori, Atletica Sambenedettese (5.55), mentre il quarto posto è stato occupato da Alessandro Vitali, dell’Atletica Civitanova (6.00). In questo caso, tutti gli atleti sono nati nel 2010. Nei 10 chilometri non è andata male al 2003 Marco Ricci e al 1998 Luca Antonelli del Cus Camerino, rispettivamente in quarta e quinta posizione con appena un secondo di differenza, 33.11 e 33.12. Quanto alle donne, invece, trionfo di Sofia Romagnoli dell’Avis Macerata nei 4 chilometri. Per la 2007 un tempo di 15.13, mentre ecco un quarto posto per la 2011 Gaia Marcozzi dell’Atletica Civitanova (5-46) nei 1500 metri ragazze.

Francesco Rossetti