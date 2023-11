Azzurra Colli e Montecchio si dividono la posta

Azzurra Colli

0

Montecchio

0

AZZURRA COLLI: Scartozzi; Fazzini, Aliffi, Filipponi, Vallorani; Rossi, Gabrielli; Petrucci, Gesuè (28’st Sosi), Del Marro (34’st Cancrini); Zira. A disposizione: Castelletti, Crementi, Acciarri, Spadoni, Albanesi, Petrini, Filiaggi. Allenatore: Peppino Amadio.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Andreani; Pizzagalli (22’st Baruffi), Del Pivo, Paoli, Notariale; Torelli, Dominici E, Dominici G; Magnanelli (7’st Giunti), Mazzari (22’st Sciamanna), Peroni. A disposizione: Elezaj, Fabbri, Boero, Baldelli. Allenatore: Simone Lilli.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Note: ammoniti Notariale, Rossi, Zira, Filipponi, Sosi. Espulso al 25’ della ripresa Zira. Recuperi: 1’pt, 5’st. Spettatori: 250 circa.

Pareggio a reti bianche tra Azzurra Colli e Montecchio al termine di una partita comunque piacevole disputata su un campo non all’altezza del campionato d’Eccellenza. Prima della gara è stato esposto uno striscione in onore di Giulia Cecchettin, nel weekend contro la violenza sulle donne. In tribuna anche una sedia rossa con delle scarpe del medesimo colore a simboleggiare l’impegno a sfavore di questi atti.

Dopo cinquanta secondi svarione difensivo della formazione locale dell’Azzurra Colli e pallonetto di Torelli che termina alto. Due minuti dopo giocata tentativo di Gesuè, colpo di testa di Zira parato da Andreani. L’occasione più favorevole capita alla mezz’ora: miracolo di Scartozzi che devia all’altezza dell’angolino la girata di Mazzari. La squadra allenata da Peppino Amadio ha la sua opportunità di trovare la via della rete allo scoccare del quarantacinquesimo, quando Petrucci crossa sul secondo palo a Del Marro che colpisce a due passi dalla linea, ma non trova clamorosamente lo specchio della porta.

Nella ripresa Gesuè ci prova con il destro da dentro l’area di rigore senza impensierire il portiere Andreani. Al 25’ il vero episodio chiave: seconda ammonizione per Zira che viene espulso dall’arbitro Tasso e lascia l’Azzurra Colli in inferiorità numerica. Il Montecchio prova l’assalto finale sfruttando l’uomo in più e per due volte Baruffi trova la possibilità di calciare senza impensierire Scartozzi.

Il confronto finisce con la divisione della posta in palio e così l’Azzurra Colli prosegue la sua mini striscia di risultati positivi, mentre il punto, vista anche la superiorità numerica nel finale, è quasi un bicchiere mezzo vuoto per la formazione pesarese del K-Sport Montecchio.

Valerio Rosa