Azzurra Colli e Montefano, un pareggio per i playoff

AZZURRA COLLI

2

MONTEFANO

2

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Castelletti (42’st Tirelli), Paniconi, Vallorani, Aliffi, Filipponi, Alighieri (3’st Alfonsi), Petrucci (19’st Acciarri), Fazzini, Ciabuschi (46’Romanazzo), Albanesi (46’ Zadro), Del Marro. All: Stallone.

MONTEFANO (4-3-3): Rocchi, Monaco, Postacchini, Guzzini, Moschetta, Mercurio, Candidi (19’st Latini), Sindic (33’st Trabelsi), Stampella (34’st Storani), Palmucci (23’st Camilloni), Bonacci (44’st Castignani). All: Mariani.

Arbitro: Gorreca di Ancona.

Reti: 28’pt e 9’st (rig) Petrucci, 5’st Guzzini , 17’st Mercurio.

Il risultato che sta bene ad entrambe e il 2-2 vale la qualificazione playoff sia all’Azzurra Colli che al Montefano. La gara però non è stata noiosa come si potrebbe pensare. Entrambe le squadre avevano la possibilità di regalarsi qualcosa di più del sogno playoff ma alla fine il pareggio ha soddisfatto tutti ed è stata comunque grande festa. Al 28’ padroni di casa in vantaggio grazie ad un gran tiro da fuori area di Petrucci che dopo aver dribblato due avversari fa partire un bolide che si insacca alle spalle di Rocchi. Poco dopo ci prova anche Albanesi dalla grande distanza ma il tiro va a lato. Al 32’ gran parata di Castelletti su tiro di Candidi, palla deviata in corner. Nella ripresa clamorosa palla gol per il Montefano al 4’ con Bonacci che tira in porta, palla respinta sulla traversa, interviene Guzzini ma è impreciso. Ma il numero 4 si rifà dopo pochi secondi, insaccando su una disattenzione difensiva. Al 6’ Romanazzo si invola verso la porta, benservito da Petrucci, viene steso da Moschetta al limite dell’area, Gorreca assegna il penalty. Sul dischetto va Petrucci che spiazza Rocchi. Il Montefano raggiunge il pari al 17’ grazie a Mercurio, abile a insaccare da due passi. Al triplice fischio è stata festa generale. L’Azzurra Colli se la vedrà con l’Atletico Gallo, mentre al Montefano toccherà il Fossombrone.

Valerio Rosa