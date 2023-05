Balaso: "Dati morti, rinasciamo Ora serve la giusta mentalità"

L’ultima in casa della stagione 2022-2023 finisce in tripudio all’Eurosuole Forum, ancora con il coro “Al palazzo non si passa” e i tamburi della curva (oggi accompagnati dagli sbandieratori di Offagna) a risuonare pure mezzora dopo l’ultimo punto di Anzani. Favoloso l’incitamento dei tifosi biancorossi e imponente la scenografia pre-partita con la gradinata riempita da striscioni con i nomi dei giocatori. Tra i 4mila del palas tutto esaurito, anche il presidente della Regione Acquaroli, 150 supporters ospiti e persino uno striscione ad hoc della scuola di Recanati per Ambrose.

A fine gara4 così l’Mvp Marlon Yant: "Ci siamo allenati molto in battuta in questi giorni dopo la sconfitta di domenica alla BLM Group Arena. Oggi siamo riusciti a mettere in difficoltà l’Itas a partire da questo fondamentale. La mia gara? Sto lavorando molto anche sulla personalità per essere più determinante e infondere grinta ai miei compagni".

Il libero Fabio Balaso: "Era una partita molto importante per noi. A Trento eravamo stati battuti troppo facilmente, volevamo fare bella figura davanti al nostro pubblico e così è stato. Ringrazio tutte le persone che sono venute qui per l’ultima volta in questa stagione. Adesso pensiamo a mercoledì. Proveremo anche quest’anno a essere incisivi, la Lube non muore mai. Anche se siamo in difficoltà o siamo sotto, ci danno per morti e noi rinasciamo. Ora l’importante è arrivare a Trento con la giusta mentalità". Ora la testa è rivolta solo alla sfida cruciale di mercoledì: si deciderà lo scudetto in trasferta e ci sarà da battere anche il pubblico rivale.

Andrea Scoppa