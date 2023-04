Balaso, prestazione maiuscola

ZAYTSEV 7,5: altra serata da applausi. Segna 10 punti, magari pochi ok, ma fa 911 con un ace. In estate sembrava sul punto di finire proprio all’Allianz e probabilmente se ne andrà a fine stagione, ma siamo sicuri sia un’operazione corretta? Di certo opposti-ricevitori non ce ne sono e, da quando Blengini lo ha messo ad aiutare sulle battute rivali, la Lube ha trovato una chimica perfetta. A proposito, bene anche ieri oggi in ricezione.

CHINENYEZE 7-: sette anche i palloni che mette a terra, con 712 nei primi tempi. L’ex non aggiunge ace o muri.

NIKOLOV 7,5: ha rischiato di prendere lui il premio di Mvp. Il baby schiacciatore debutta nella sua prima semifinale con 17 punti, 9 dei quali nel secondo set quando fa una curiosa pipe a due mani. Per il 19enne anche 2 ace (unico del team) e un micidiale 60% offensivo.

DE CECCO 7: come avviene da gara3 dei quarti con Verona, il capitano raccoglie palloni più invitanti e li smista con la proverbiale qualità. Serve più di tutti Nikolov (25 volte) ma in generale non scontenta nessun compagno.

ANZANI 7: sette pieno per l’altro centrale che fa 6 punti con 57 e aggiunge un ace su ben 12 servizi float.

YANT 7,5: decisivo nelle ultime due sfide contro la WithU, lo schiacciatore parte forte con 6 punti e una gran varietà di colpi. A differenza di Nikolov non produce ace, però replica con 3 muri sui 4 di squadra. Per Marlon 13 punti col 62%.

BALASO 8: Milano è squadra forte in ricezione, difesa (e a muro), ok allora gli faccio vedere io. Non sappiamo se avrà pensato davvero questo, ma il libero ha sfornato una prestazione maiuscola meritandosi il titolo di Mvp del primo atto del duello. E’ il più cercato dal servizio meneghino, 20 volte, però non sbaglia mai e nel primo set regala al pubblico una difesa pazzesca volando sull’attacco di Mergarejo.

GARCIA, D’AMICO e BOTTOLO ng.

Andrea Scoppa