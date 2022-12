Baldassarri ai blocchi di partenza della Superbike

Ufficializzati ieri dalla Fim i piloti che prenderanno parte al Mondiale Superbike 2023. Un elenco di 23 centauri e, per la prima volta, vi figura il nostro Lorenzo Baldassarri. Il montecosarese sarà al debutto dopo l’ottima stagione nella categoria inferiore, la Supersport (600cc di potenza contro 1000), che lo ha visto battagliare per il titolo iridato con lo svizzero Aegerter concludendo poi al 2° posto la classifica generale. Il 26enne continuerà a piegare in sella ad una Yamaha, messo sotto contratto dalla scuderia Gmt94. La casa giapponese è la più rappresentata con ben sei Yzf-R1, cinque invece le Ducati compresa quella del campione uscente, Alvaro Bautista.

Il Balda non sarà l’unico esordiente, c’è anche il figlio d’arte Remy Gardner reduce da un solo anno in MotoGp e tra gli italiani si divertirà Danilo Petrucci a sua volta fresco protagonista nel campionato MotoAmerica. Curiosità per Tom Sykes, dopo un anno difficile con la Ducati, rientra con la moto che ha amato più di tutte, la Kawasaki Ninja ZX-10RR. Particolarità, tutti e cinque i team ufficiali hanno confermato le "coppie". Pertanto la Ducati ripartirà con Bautista e Michael Ruben Rinaldi, la Yamaha con il campione 2021 Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli. In Kawasaki si punterà sulla voglia di rivincita del sei volte iridato Jonathan Rea e sullo scudiero Alex Lowes. Per la Bmw Scott Redding e Michael Van der Mark, la Honda Hrc andrà con Iker Lecuona e Xavi Vierge. La stagione scatterà in Australia, via a Phillip Island nel weekend del 25 e 26 febbraio.

Andrea Scoppa