Baldassarri ha scelto Alzamora come manager

Il Mondiale Superbike riprenderà tra quasi 20 giorni, ma Lorenzo Baldassarri ha fatto "irruzione" sui media annunciando attraverso i social di avere scelto come manager Emilio Alzamora. "Adesso il team è al completo" – ha scritto il Balda. Dopo la separazione con Simone Battistella, il montecosarese si è affidato a una figura che per anni è stato alle spalle di Marc Marquez. L’ex pilota e manager spagnolo ha deciso di ripartire da un ragazzo di talento che ha vissuto un momento brutto della carriera e che sta provando a rilanciarsi. In sostanza due storie affini. Il Balda infatti grazie all’eccellente stagione in Supersport ha trovato un contratto al piano più alto, debuttante in Superbike.

an. sc.