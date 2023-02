Baldassarri in Superbike "Sono molto emozionato"

Lorenzo Baldassarri è atterrato in Australia. Nella valigia il desiderio di passare da Baldattack a SuperBalda, la versione 2.0 (anzi 3+4 come il nuovo numero) fatta per l’imminente grande avventura in Superbike. Il Mondiale 2023 della classe regina delle moto derivate dalla serie scatterà domenica a Phillip Island e i 23 centauri hanno svolto gli ultimissimi test pre-stagione iridata. Abbiamo intervistato il 26enne di Montecosaro, reduce dal grande rilancio grazie al secondo posto nel Mondiale Supersport ed ora debuttante al piano di sopra, sempre in sella ad una Yamaha ma passato dalla R6 alla R1, quindi da 600 a 1000 di cilindrata.

Baldassarri, i primi test a Jerez de la Frontera e Portimao l’hanno vista staccata dai top ma in miglioramento: come valuta i primi passi in Superbike?

"Certo non è facile quando si è debuttanti e la cosa vale sia per me che per il team (GMT94 ndc). L’aspetto positivo è che c’è stata una continua progressione, non devo esagerare con la fretta, avrò tempo per cucirmi la moto addosso".

A che punto è il feeling con il bolide più potente che ha mai guidato?

"Forse ho sentito maggiormente lo stacco passando dalla Moto3 alla Moto2. Chiaro che la R1 è impressionante, ma puoi gestirla quando metti i sistemi di controllo e di sicuro la sento mia, è più vicina alle mie caratteristiche fisiche e di guida".

Nella categoria si confronta con tanti piloti di spessore, alcuni ex MotoGP…

"Sì ma non sono troppo preoccupato, sono bravi però non extraterrestri, voglio dire cioè che potrei arrivare al loro stesso livello. Mi piace Toprak Razgatlioglu (campione 2021 ndc), può sembrare una sorta di stuntman ma è molto efficace".

Perché il cambio di numero?

"Il 7 non era disponibile e allora sono tornato alle origini. Quando iniziai con le minimoto scelsi il 34 perché lo aveva Schwantz, fortunatamente mi hanno approvato il più tra le due cifre".

Si comincia a Phillip Island, una pista che ama, quale aspettative ha per l’esordio?

"È un tracciato che mi piace da matti, era bello correrci in Moto2, non oso immaginare ora. Spero di finire tra i primi 15 e andare a punti".

Quanto è emozionato prima di questa che forse è la stagione più importante in carriera?

"Lo è, sono al livello più alto con le moto stradali. Sono risorto in Supersport e dimostrato che i risultati precedenti non erano un caso. Sono molto emozionato e stra-carico, sarà bellissimo correre in Superbike".

Andrea Scoppa