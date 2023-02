Baldassarri parte senza punti: "Ma è andata bene"

La speranza era quella di arrivare a punti e Lorenzo Baldassarri ci è andato vicino nel weekend inaugurale del Mondiale di Superbike. In Australia il centauro di Montecosaro, al gran debutto nella classe regina delle moto "derivate", ha concluso le due manche 17° e 16° a Phillip Island (vanno a punti i primi quindici). Certo, rispetto alle vittorie e ai podi della scorsa Supersport c’è un abisso. "Mi sono divertito per buona parte di Gara2 – riferisce il 26enne Baldassarri –, peccato perché a 8 giri dalla fine ho avuto qualche problema con l’anteriore. Ho avuto difficoltà a girare e ho cambiato l’elettronica ma è andata peggio. Sono un po’ frustrato ma il fine settimana resta positivo. Il mio obiettivo era finire le gare. Ora non vedo l’ora di essere in Indonesia". Superato lo scoglio tecnico ed emotivo, c’è subito la seconda tappa: questo fine settimana si corre sul tracciato di Mandalika.

Andrea Scoppa