Baldi avverte la Recanatese "Dobbiamo fare tre punti"

A grandi passi ci stiamo avvicinando al rush finale e sempre prendendo a prestito una metafora ciclistica, dal risultato della Recanatese domenica al "Tubaldi" contro l’Alessandria si constaterà se la salita da affrontare sarà ancora particolarmente impervia oppure se potrà intravedersi lo striscione dell’ultimo chilometro, il che comunque non equivarrà certo a sollevare la testa dal manubrio ma anzi dovrà stimolare il colpo di reni conclusivo. Il discorso vale, ancor di più, per i blasonati grigi piemontesi, attualmente staccati di 7 punti dai giallorossi e reduci da 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5 gare, con contestuale cambio di allenatore con l’avvento di Maurizio Lauro al posto dell’esonerato Fabio Rebuffi. A sua disposizione una "rosa" anche molto marchigiana, per diversi motivi e tra i giovani che si stanno mettendo in luce c’è anche il difensore senigalliese, neanche 21enne, Matteo Baldi, arrivato a titolo temporaneo dalla Triestina, ma che si è "fatto le ossa" nei polverosi campi di Eccellenza con il Marina: "A livello personale sto trovando molto spazio rispetto al primo anno di C. Come squadra invece non possiamo certo ritenerci soddisfatti".

Baldi, la sensazione è che vi giri anche male ed il riferimento non è solo al match con la Vis Pesaro dove, nonostante l’inferiorità numerica, avete retto e siete stati raggiunti a pochi minuti dalla fine.

"Onestamente non serve a molto guardarsi indietro. Sappiamo invece che abbiamo 9 partite davanti e dobbiamo conquistare più punti possibile".

Difficoltà e stimoli a giocare in una piazza così prestigiosa e dove il pubblico è inevitabilmente esigente?

"L’Alessandria viene dalla B ed i tifosi non riuscirebbero a reggere due retrocessioni consecutive. Per me è un onore indossare questa maglia e mi dà grande energia per migliorarmi partita dopo partita".

Cos’è cambiato, se è cambiato qualcosa con il nuovo allenatore?

"Cerchiamo di intensificare un percorso di attenzione negli allenamenti e di miglioramento nel gioco collettivo".

La Recanatese, nel girone di ritorno, ha un ruolino di marcia da playoff.

"Di sicuro è una buona squadra ma noi, senza giri di parole, dobbiamo cercare di vincere ripartendo dalle due ultime ed ottime prestazioni, perché anche a Sassari, nonostante la sconfitta, abbiamo fatto bene".

Attenzioni particolari anche dai suoi compagni di reparto Sini e Checchi per Sbaffo?

"Ce lo ricordiamo bene perché all’andata fu decisivo. Di sicuro con lui non sono ammesse assolutamente distrazioni".

Intanto l’ex campione del mondo Massimo Oddo, presentando la gara di ieri sera della sua Spal contro la leader del campionato cadetto Frosinone non ha trovato di meglio da dire che i ciociari non sono il Real Madrid come gli estensi, penultimi, non possono essere paragonati alla Recanatese. Il tecnico abruzzese avrebbe, più profittevolmente, dovuto meditare sui recenti suoi esoneri e dimissioni. Come quasi sempre accade, nello sport come nella vita, il tempo è, spessissimo, galantuomo.