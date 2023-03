Banchini: "A Recanati puntiamo alla vittoria"

Ci sono delle gare che, senza enfasi, possono essere definite come "crocevia", tanto più se arrivano praticamente al rush finale della stagione. Se la Recanatese intravede la possibilità di assicurarsi un futuro prossimo più sereno, per il Montevarchi, ultimo con 27 punti e staccato di 4 lunghezze dal terzetto che lo sopravanza, il match del Tubaldi è una sorta di (quasi) ultima spiaggia, soprattutto dopo il sanguinoso ed immeritato scivolone casalingo con l’Imolese. I rossoblù toscani, in ogni modo, non saranno con il morale alle stelle ma è da escludere qualsiasi atteggiamento remissivo, anzi sono pronti a vendere carissima la pelle. Sulla loro panchina, dall’8 Dicembre, siede Marco Banchini, la scorsa stagione alla Vis Pesaro e con esperienze anche in Albania, Australia e Malta: "più che allo stato di forma psico-fisico – dice – penso ai concetti di miglioramento. È una fase da 5-6 partite che la squadra è in crescita, aiutata dai risultati, vedi il match di Pesaro dove abbiamo costruito la vittoria e l’abbiamo difesa in dieci. Ora dobbiamo smaltire qualche acciacco: sappiamo che è una rincorsa difficile, ma non dobbiamo ripetere gli errori".

Quanto pesa, nei vostri meccanismi, l’assenza di Italeng?

"Prima che arrivassi mi era stato presentato come una mezz’ala offensiva, un trequartista. Io lo vedo come un riferimento offensivo, una prima punta che attacca gli spazi esterni, bravo anche spalle alla porta e per questo in grado di allungare le difese. Con queste caratteristiche non abbiamo altri giocatori: l’altro è Rovaglia, ma con peculiarità differenti. Dobbiamo cambiare alcune strategie, considerando anche che giocheremo su un sintetico".

Cosa temete in particolare della Recanatese che in trasferta appare irresistibile ma in casa ha talvolta stentato?

"Sono contro i luoghi comuni: hanno vinto la D ed allora si dice dell’entusiasmo ed altre cose. Qui c’è un lavoro enorme fatto dall’allenatore: è una squadra brava a recuperare palloni, a lavorare sulle transizioni, ha dei giocatori tecnici, dei leader in campo come Sbaffo e Carpani che trascinano gli altri con il loro atteggiamento. È una formazione organizzata che sa ricompattarsi velocemente sotto la linea della palla e non sono situazioni frutto del caso".

Classifica alla mano il vostro obiettivo è la vittoria o anche un pari può essere prezioso?

"Puntiamo a vincere, lo testimonia come abbiamo affrontato le trasferte di Cesena o Pesaro e d’altronde dobbiamo essere spregiudicati. Non vuol dire però andare all’arrembaggio ma esaltare i nostri punti di forza".

Poi gli scontri diretti in casa con San Donato ed Alessandria.

"Siamo concentratissimi su questa gara poi penseremo al resto".

Andrea Verdolini