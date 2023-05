Bandiera della Recanatese Sbaffo rinnova due anni

di Andrea Verdolini

Aver conquistato la salvezza virtuale, quasi un paio di mesi fa, ha consentito alla Recanatese di muoversi con buon anticipo nella definizione del "progetto" per la prossima stagione. In realtà il lavoro del direttore sportivoJosè Cianni non si è mai interrotto, ma avendo questa sostanziale e basilare certezza gli ha dato modo di intensificare contatti e rapporti che poi potranno concretizzarsi, ovviamente, a campionati terminati. Al di là di quello che bolle in pentola, sottotraccia ma non troppo, non si poteva non partire dalle basi e ieri per tutta la filiera dirigenziale, è stata una giornata molto intensa. Il colpaccio è arrivato praticamente in serata: Alessandro Sbaffo ha rinnovato con il club giallorosso un contratto biennale. La notiziona, in realtà, è proprio questa: l’accordo lega il capitano alla società leopardiana sino al 30 Giugno 2025 quando avrà completato la la sua quinta stagione e sarà vicino al compimento del 35esimo compleanno. Insomma, per dirla breve, una "bandiera", nel vero senso della parola. Questa fiducia reciproca è un segnale inequivocabile per entrambe le parti.

"Grande soddisfazione da parte nostra – ha commentato a botta caldissima il responsabile dell’area tecnica Cianni – e anche Alessandro ha voluto legarsi a noi sulla scia delle varie cose che ci eravamo detti sia nell’estate del 2020 sia strada facendo, che si sono tutte puntualmente avverate. Proseguire questa esperienza ci darà anche ulteriore slancio per procedere ad altri rinnovi nel solco di confermare la spina dorsale che così bene ha concluso questa stagione".

Strada tracciata anche per la conferma dello staff a disposizione di Giovanni Pagliari: in questo caso non c’è ancora conferma ufficiale anche per la difficoltà logistica legata all’assenza del match analyst e collaboratore Franco Gigli ma dovrebbe trattarsi, appunto, solo di un impedimento organizzativo poi arriverà per tutti il classico "nero su bianco" e sarà questione di pochi giorni. Nel frattempo domani ci sarà il definitivo stop agli allenamenti e si andrà in vacanza con, già in tasca, certezze di prestigio e di notevolissimo peso. Su tutte quella di capitan Sbaffo. Basta leggere le poche righe pubblicate in serata dal club: "La società non si è voluta privare del suo capitano. Grande soddisfazione per il club del presidente Adolfo Guzzini e per il giocatore".