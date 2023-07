Barontini, 800 metri da favola a Ancona: titolo italiano e tempo personale

Un Simone Barontini stratosferico. Da gustare appieno ieri sera, all’ora di cena. Il ‘’Baro’’ si cuce di nuovo lo scudetto sul petto negli 800 metri, ma oltre al tricolore per il mezzofondista dorico delle Fiamme Azzurre – nella giornata finale dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta – arriva anche il personale, cercato e sognato, con 1:44.50, cifra della sesta posizione nelle liste italiane alltime. Doveva essere gara a tre negli 800 maschili e tale è stata, velocissima, con il giovane Francesco Pernici della FreeZone che parte in testa. Barontini, classe 1999, c’è, subito dietro, e poi quel Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) che era un po’ la bestia nera degli ultimi tricolori per il dorico. Ieri però la musica è cambiata negli 800 che definire vibranti è poco. Una sfida magnifica e storica con tre italiani sotto l’1:45.30, con Pernici che si lancia senza alcuna paura in testa alla gara, da front-runner navigato, azzardando un passaggio da 51.15 alla campana. È nel penultimo rettilineo che Barontini poi fa valere la maggiore esperienza. Il ragazzo guidato da coach Dubbini chiude gli occhi, stringe i denti, sbuffa, ma riesce a superare il giovane bresciano che successivamente sarà ripreso anche da Tecuceanu, quest’ultimo secondo con 1:45.04, mentre di bronzo rimane Pernici, freschezza e coraggio al limite dell’incoscienza, con il personale di 1:45.23 a soli vent’anni, terzo U23 di sempre in Italia. Ma è Barontini la freccia azzurra in tutti i sensi in terra pugliese. Il nuovo campione d’Italia degli 800.

Michele Carletti