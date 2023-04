Basket femminile, un’implacabile Feba s’impone a Terni

La Feba ha vinto pure a Terni, chiudendo la seconda fase del campionato con una striscia di 13 vittorie: un confortante viatico in vista dei playoff che, a cominciare dal duello col Senigallia, scatteranno dopo Pasqua al meglio delle due vittorie su 3. Primo turno il 16-20-23 aprile. Il 2° scatterà il 30 proseguendo il 3 e il 7 maggio. In Umbria le momò non hanno fatto faville in attacco ma i 57 punti segnati sono bastati per domare la Pink. I parziali: 9-15, 22-25, 37-44, 49-57. Coach Ferazzoli ha lasciato a casa la Jaworska, per preservarla per i successivi e più decisivi match. Ha così avuto modo di debuttare la 24enne ala argentina Lucia Buriani, terza straniera della squadra. Lei era stata ingaggiata a inizio di febbraio ed era rimasta fin qui nell’ombra, allenandosi sempre con grande impegno, perché il tandem Jaworska (foto)-Secka è troppo importante sotto le plance perché si possa rinunciare a una delle due ragazze. A Terni la Buriani ha fatto vedere ottime cose risultando la miglior rimbalzista della squadra. Il tabellino biancazzurro: Binci 18, Severini 12, Secka 6, Trobbiani 5, Buriani 4, Angeloni 4, Medori 4, Malintoppi 2, Sciarretta 2.