Basket, festa per i 100 anni: "Una casa per la Stamura"

Oltre cent’anni di storia della Stamura basket Ancona da celebrare, per ripartire dal Cab e dai suoi gioielli, e per raccontare come quest’anno la Stamura torna protagonista con marchio e colori sociali nel campionato di serie B interregionale con gli stessi protagonisti che parteciperanno al torneo under 19 d’Eccellenza. E’ il progetto Stamura per la stagione 202324, una squadra di anconetani e di ragazzi nati e cresciuti nelle file del Cab.

Festa grande e partecipata, ieri pomeriggio nella sala Censi del PalaRossini, con BuonaseraMarche show, un viaggio di oltre cent’anni chiamato Stamura Ancona e condotto da Maurizio Socci, supportato da Marco Pincini, voce biancoverde. Una festa cui hanno partecipato in tantissimi, a cominciare dal vicesindaco e assessore Giovanni Zinni all’assessore Daniele Berardinelli e al consigliere comunale Arnaldo Ippoliti, dal presidente Fip Marche Davide Paolini, al presidente della Stamura Ancona Gabriele Virgili e al general manager Corrado Albanelli.

Il tutto condito da foto e video, compresi i video saluti degli azzurri Polonara e Pajola e le clip-defilé dei main sponsor: Algam Eko, Delta Motors, Vis Industrie Alimentari, Frittelli Maritime Group, Centro Software, Favi Holding e Innoliving. "Essere qui rappresenta un momento di gioia e d’orgoglio – ha detto Giovanni Zinni –. La Stamura un punto di riferimento per tutta la città, una società che ha dimostrato di saper sfruttare tutte le potenzialità e il rapporto tra sponsor, città, dirigenti e atleti". "Abbiamo deciso di organizzare quest’evento con la presentazione della prima squadra – ha spiegato Gabriele Virgili – come tributo a questa società che nata nel 1920 compie oltre cent’anni, ma nel 2020 c’era il Covid, quindi abbiamo deciso di cominciare questo nuovo anno ricordandoci da dove arriviamo. Abbiamo un obiettivo: riuscire a costruire una casa del Cab Stamura, una palestra con campi che sia punto di aggregazione per i nostri giovani".

"Sono stato contattato da dei privati che sotto Pietralacroce vorrebbero sviluppare un centro sportivo – ha illustrato Daniele Berardinelli in risposta a Virgili –, non è detto che tra privato e pubblico non ci si riesca, per ora c’è solo una manifestazione d’interesse". "La forza di questa famiglia è la famiglia – ha aggiunto Corrado Albanelli –, la nostra passione è il motore di tutto". "Sono entrato nella Stamura nel 76, è una società che ti senti dentro, ho avuto la fortuna di vivere un’era meravigliosa – ha raccontato Davide Paolini –. Amate questa società come l’hanno amata tutti coloro che ci sono cresciuti". Tra gli ospiti anche lo stamurino doc Marco Tagliarini classe 1933. Quindi la sfilata delle giovanili e della prima squadra biancoverde.

Giuseppe Poli