Basket, Jesi superattiva, Ancona lavora sottotraccia, Osimo sfoglia la margherita

Jesi superattiva, prime mosse a Senigallia, Ancona lavora sottotraccia, Osimo sfoglia la margherita sul suo futuro. Sono giorni cruciali questi in serie B di basket, in entrambe le nuove categorie cadette nate dalla scissione della terza serie nazionale in una B Elite, con Ristopro Fabriano e General Contractor Jesi e una B Interregionale con Goldengas Senigallia, Stamura Ancona e Robur Osimo. Jesi è la più attiva e dopo aver confermato sia il coach Marcello Ghizzinardi che lo sponsor General Contractor nella settimana appena terminata ha definito l’accordo con una nuova ulteriore sponsorizzazione, la Sos Point, società altoatesina specializzata in lavori edili (ponteggi) il cui nome comparirà sia sulle maglie che al PalaTriccoli. Una nuova azienda che si affianca al basket jesino confermandone i propositi ambiziosi in vista della prossima B Elite, la cui iscrizione è stata formalizzata. Dal punto di vista tecnico, sono arrivati gli accordi con Nelson Rizzitiello, che sarà il general manager con "responsabilità accresciute rispetto alla scorsa stagione" e col giocatore Antonio Valentini, play jesino doc che rimarrà a disposizione di Ghizzinardi con un accordo biennale che ne certifica lo status di giocatore bandiera. Nell’ultima stagione Valentini, 23 anni, dalla panchina ha prodotto 3.8 punti in 16.5 minuti in campionato e 5.8 punti in 24 minuti nel play-in per la B Elite. Scendendo in B Interregionale, a Senigallia il nuovo corso è iniziato dal recente passato: il nuovo gm è Luigi Giacomelli, che già ricopriva la carica di vice-presidente, il nuovo coach è Andrea Gabrielli, che aveva guidato la Goldengas due anni fa. La società ha definito il suo ritorno una "importante iniezione di fiducia" e il pensiero è rivolto all’annata 2021-22 quando Gabrielli portò la Goldengas alla semifinale per la A2. Ora si penserà alla squadra che sarà molto diversa rispetto a quella della scorsa stagione con possibile partenza anche di chi è sotto contratto (Pozzetti): il ritorno di Gabrielli è stato ben accolto da una tifoseria che ha bisogno di ritrovare entusiasmo. Ad Ancona invece ancora nessuna ufficializzazione ma si lavora sottotraccia in vista di un campionato 2023-24 di B Interregionale improntato sulla linea verde: il nuovo corso dorico è già iniziato con la fiducia totale in un settore giovanile di prim’ordine, meno ambizioni immediate per la prima squadra ma anche l’iconico nome Stamura che tornerà a rappresentare il capoluogo in un torneo nazionale. Chiusura con Osimo: la Robur ha conquistato il ritorno in cadetteria ma deve sciogliere gli ultimi dubbi sulla partecipazione o meno al torneo tra appelli rivolti alla piazza per la campagna abbonamenti e potenziali acquirenti per il titolo sportivo, per il quale si è fatto più volte il nome dell’ambiziosa Loreto Pesaro, neopromossa in serie C che non ha nascosto di cercare una serie superiore.

Andrea Pongetti