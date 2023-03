Basket, Matelica vince la fase provinciale

La fase finale provinciale dei Giochi studenteschi di pallacanestro "Tre contro tre", categoria "Cadetti", ha visto protagonisti al palasport Chierici di Tolentino gli alunni di seconda e terza degli istituti secondari di primo grado. Hanno partecipato alla competizione, promossa dall’Ufficio scolastico provinciale in collaborazione con il Coni, la Federazione italiana pallacanestro, il Comune e l’Associazione Basket Tolentino, le squadre degli istituti "Mattei" di Matelica, "Leopardi" di Sarnano, "Bassi" di Civitanova, "Tacchi Venturi" di San Severino, "Fermi" di Macerata, "Tacito" di Civitanova, "Strampelli" di Castelraimondo, "Alighieri" di Macerata, "Lotto" di Monte San Giusto" e "San Giuseppe" di Macerata. Al termine dei vari gironi, predisposti da Nelly Zafirova, responsabile degli eventi sportivi dell’Ufficio scolastico provinciale, è risultato primo classificato il terzetto "Mattei – B" di Matelica che ha battuto in finale la squadra "Betti – A" di Camerino. I due team parteciperanno alle finali regionali il 27 aprile al palasport di Ancona. La finalina per il terzo e quarto posto ha visto imporsi i ragazzi della "Betti – B" di Camerino. A presenziare la cerimonia di premiazione, il vicesindaco Alessia Pupo, il delegato provinciale del Coni Fabio Romagnoli, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Roberto Vespasiani con la Zafirova. Le gare sono state anche seguite dal delegato della Federazione Marco Mignani.