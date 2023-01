Basket serie B

La Halley Matelica torna in campo oggi, dopo 25 giorni, tra vacanze di Natale e cancellazione del match contro Firenze, per la sfida contro la Pallacanestro Fiorenzuola (ore 18, PalArquato). La gara chiude il girone di andata ed è piuttosto complicata per i matelicesi, visto che devono fare i conti con una squadra ambiziosa e in buona salute, che ha aperto il 2023 col successo esterno sul campo di Ozzano. Nelle file avversarie ci sono diversi giocatori marchigiani: in cabina di regia il fanese Michele Caverni (8,4 punti col 42% da 3, 2,3 rimbalzi e 2,6 assist a partita) e lo jesino Noah Giacché (7,2 punti, 3,4 rimbalzi e 3,4 assist per gara); fra gli esterni l’osimano Mattia Magrini (11,7 punti, 6,6 rimbalzi e 3,4 rimbalzi ad allacciata di scarpe) e il talento da Camerino Alessio Re (5,1 punti col 64% da 2 e 4,1 rimbalzi a partita). Senza dimenticare l’ex Senigallia Federico Ricci (8,0 punti e 3,4 rimbalzi a sera). Fiorenzuola è una squadra di non grandissima taglia fisica, che concede qualcosa in difesa (79,9 punti subiti a gara, peggior difesa del girone) e che finora ha reso molto di più fuori casa piuttosto che a domicilio (dove ha un record di 3-4, il peggiore tra le prime 13 squadre delle classifica). Servirà una Halley tirata a lucido per tentare di dare un seguito alla vittoria prenatalizia a Cervia e tenere accesa la fiammella della speranza di accesso ai playout, che con l’estromissione di Firenze dal campionato vedranno restare fuori "solo" le ultime tre della classe. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

m. g.