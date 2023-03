Basket Serie C Gold

Nemmeno l’assenza di Felicioni, che ha chiuso anzitempo la stagione per il grave infortunio di domenica scorsa al ginocchio, ha interrotto la marcia trionfale della Virtus in cima alla classifica. L’ottava vittoria di fila è arrivata l’altra sera al PalaRisorgimento a spese di una big. Il Bramante Pesaro, che all’andata s’era imposto con un perentorio +22, stavolta è parso un fuscello, spazzato via con un crescendo rossiniano: 20-19, 42-29, 60-38, 81-49. Gli aquilotti sono partiti forte ma poi hanno sofferto due brevi passaggi a vuoto: dopo la prolungata interruzione (si era appena sul 4-0) per il "down" del tabellone elettronico e successivamente a cavallo tra il 1° e il 2° quarto, con uno 0-9 che ha sortito il momentaneo sorpasso ospite (20-23). Ma un controbreak di 22-4 annichiliva i pesaresi incapaci, di lì alla fine, di rientrare in partita vuoi per le scadenti percentuali di tiro vuoi per l’intensità della difesa virtussina. È il caso di dire che la Virtus è la squadra più bella del reame e Andres Landoni, chirurgico nelle fasi-clou del match, è stato il suo profeta più illuminato. I tabellini: Landoni 23, Ciarpella 15, Bazani 14, Monacelli 10, Tyrtyshnik 9, Rosettani 4, Vallasciani 4, Fermani 2, Botteghi, Abbate. Quanto a Felicioni, è in attesa di conoscere i tempi dell’intervento chirurgico. "Mi duole restare al palo in questa fase cruciale della stagione – ci ha detto il capitano – ma spero di esser pronto già a settembre-ottobre quando comincerà il prossimo campionato".