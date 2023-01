Basket serie C

Riecco la serie C dopo 25 giorni di attesa. Si riparte con il botto: Virtus-Attila alle 18 di domani al PalaRisorgimento. Gli aquilotti debbono vincere per ribadire la leadership. E se lo faranno con un margine di almeno 5 lunghezze (all’andata finì 73-69 per Porto Recanati) respingeranno di fatto a -6 in classifica, per il bonus negli scontri diretti, la più temibile antagonista.

L’Attila Porto Recanati viene da sette successi consecutivi ed è ancora imbattuta in trasferta, ciò dà ampiamente l’idea del valore degli avversari. C’è poi da contenere il più possibile il tandem argentino Fraga-Gamazo, che tre mesi fa ebbe la meglio anche nel marcatore (42-30) sui connazionali Bazani e Landoni. Quest’ultimo è un po’ acciaccato, ma comunque sarà al suo posto. "Mi aspetto – ci ha detto il direttore sportivo aquilotto Mario Tessitore – una partita bella e intensa. Loro obietitvamente sono davvero forti, ma noi siamo in crescita dopo la lunga pausa che ci aveva inevitabilmente tolto smalto. Il segreto per vincere? Impedire all’Attila di giocare sui ritmi alti che sono alla base delle sue pericolose folate. Ergo: difesa intensa e raffreddamento del gioco. Poi noi in attacco sappiamo come fare per graffiare".

Sono poi in programmazione anche delle iniziative per celebrare congiuntamente la memoria di Attilio Pierini, collante fra le due società.

m. p.