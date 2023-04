Basket, stasera la Feba chiude a Terni la regular season

Ultima "comandata" per la Feba nella fase a orologio. Già sicure del primo posto, le momò giocheranno oggi alle 18.30 a Terni. Al di là della determinazione ad allungare la sequenza delle vittorie, arrivata a quota 12 dopo il successo a Porto San Giorgio, per le biancazzurre conterà più che altro la salvaguardia dell’integrità fisica, a una dozzina di giorni dall’inizio del play-off col Senigallia. Guai a infortunarsi in questa fase della stagione perché potrebbe bastare poco per spostare equilibri al momento favorevoli a Trobbiani e compagne. Terni è la migliore delle squadre di seconda fascia. È stata l’ultima a imporre lo stop alla Feba. Successe 4 mesi fa. Priva nell’occasione dell’apporto della Malintoppi, elemento-chiave del roster civitanovese, la Feba scontò la luna storta di quasi tutte oltre alla prestazione-monstre del giovanissimo tandem Keshi-Bartholomew (49 punti in due). Ora la prima gioca negli States mentre la teenager nigeriana Bartholomew ha ripreso bene dopo un infortunio e potrebbe nuovamente fare il diavolo a quattro se non verrà ben ammortizzata.