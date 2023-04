Battere la Jesina per mettersi al sicuro

"Oggi deve finire il nostro campionato", è chiaro mister Gabriele Morganti sul valore della sfida che vedrà impegnata la sua Sangiustese contro la Jesina. I punti in palio allo stadio "La Croce" di Montegranaro saranno più che pesanti, in caso di bottino pieno i rossoblù potrebbero festeggiare la salvezza con un turno di anticipo. "In campo dovremo fare di tutto e di più – ha sottolineato il tecnico – per arrivi la matematica salvezza. La partita si presenta complicata, così come lo sono state le altre, ma è un match ball da non fallire". Un successo eviterebbe a capitan Iuvalè e compagni un eventuale sanguinoso ultimo atto del torneo, considerando che in calendario ci sarà quel Chiesanuova oggi dietro di una lunghezza, vale a dire appena sotto la linea dei playout. Un’occasione ghiotta da sfruttare, tenendo conto che la Jesina non ha più nulla da chiedere a questa stagione. "Possono contare su giocatori dalle caratteristiche importanti – ha analizzato Morganti – ma per quanto ci riguarda dovremo pensare solo a noi stessi, perché la vittoria ci permetterebbe anche di non guardare ai risultati degli altri".