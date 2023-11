Battisti non basta. Il Fosso cede a Chieti

3

FOSSOMBRONE

2

(4-3-3): Serra 6.5; Conson 6.5, Postiglione 6, Laziz 6,5, Mazzei 5.5 (18’ st Salvatore 7); Forgione 6.5, Masawoud 7.5, Benigni 6 (14’ st Romagno 6); D’Ancora 6 (30’ st Mercuri 6), Gatto 6 (18’ st Marino 6.5), Fall 7 (25’ st Mancini 6). A disp.: Antignani, Spinelli, Cardellino, Barlafante. All.: Chianese 7

FOSSOMBRONE (4-4-2): Marcantognini 5.5; Bianchi 6 (28’ st Tagnani 5.5), Calvosa 6, L. Pandolfi 5.5 (35’ st R. Pandolfi 6), Camilloni 5.5; Rovinelli 5.5 (41’ st Germinale SV), Fagotti 5.5, Conti 6,5; Casolla 5.5 (1’ st Pagliari 5.5); Palazzi 5.5 (43’ st Salvi SV), Battisti 7. A disp.: Damiani, Urso, Mea, Fraternali. All.: Fucili 6

Arbitro: Maksym Frasynyak di Gallarate

Reti: 4’ pt rig. Fall, 9’ st Battisti, 20’ st Salvatore, 26’ st Masawoud, 49’ st Battisti

Note – Ammoniti Postiglione, Mancini, Fagotti, Conti, Germinale, Fucili, D’Ancora. Recupero 2′ pt, 6′ st

Sconfitta esterna per il Fossombrone, battuto per 3-2 dal Chieti al termine di un’altalena di emozioni. L’undici di Fucili si scopre insolitamente lacunoso in difesa, dovendo così alzare bandiera bianca e venendo scavalcato in classifica di due lunghezze proprio dal Chieti.

La cronaca. In un ventoso pomeriggio la partenza è subito in salita per il Fossombrone. Tocco di mano in area ospite e rigore assegnato dall’arbitro Frasynyak: Fall non sbaglia e fa 1-0. La squadra di Fucili fatica mentre il Chieti sfiora il raddoppio con Masawoud e Gatto. La reazione del Fossombrone arriva solo al 28’ con una conclusione dal limite neutralizzata da Serra. Sul finire del primo tempo è Palazzi a provarci dalla distanza, con la sfera che termina però sul fondo. Nella ripresa arriva subito il pareggio ospite: Battisti si avventa su un traversone dalla destra e di testa batte Serra. I biancazzurri acquisiscono coraggio e poco più tardi sfiorano il sorpasso, ma questa volta Serra è provvidenziale nel salvare il Chieti. I padroni di casa, dopo il momento di smarrimento, riprendono fiducia riversandosi in attacco. Al 20’ arriva così il nuovo vantaggio del Chieti con Salvatore che batte Marcantognini dal cuore dell’area. Tutto da rifare per il Fossombrone che accusa il colpo e dopo 6’ subisce il tris locale: Masawoud salta due avversari sul vertice destro e insacca il 3-1 all’incrocio. Il Chieti gioca in totale fiducia e rischia di dilagare ancora con Mancini, fermato da Marcantognini. Nel finale il Fossombrone cerca il miracolo e riapre i giochi in pieno recupero con Battisti che trova la sua doppietta personale: è però troppo tardi per la compagine di Fucili.