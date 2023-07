Beach Soccer. Il tecnico Di Lorenzo vince il premio come miglior allenatore

La Sambenedettese beach soccer chiude il campionato Serie Aon 2023 al sesto posto al termine di una stagione davvero sfortunata. L’ultima gara con il Catania disputata domenica è l’ennesima beffa: non bastano la rete di Ryan Yano e la doppietta di Nicolò de Baptistis, perché i siciliani grazie a Ott, Vilella e un doppio Eudin nel supplementare supera la Samb per 4-3. La stagione sotto le aspettative però non impedisce a mister Oliviero Di Lorenzo di ricevere il premio come miglior allenatore della storia del Beach Soccer al ‘Beach Soccer Awards 2023’, intitolato al presidente Carlo Tavecchio e svoltosi al ‘Flora Beach Village’ per festeggiare i suoi 20 anni di attività. Questa la motivazione: Di Lorenzo è uno dei simboli del senso di appartenenza ad una società. . "Ricevere dei premi fa sempre piacere – spiega -, ma questo riconoscimento mi riempie di gioia e di orgoglio. Amo il beach soccer ed essere considerato un simbolo di questo sport a livello nazionale è a dir poco fantastico. Grazie di cuore ai vertici della Lnd, a tutti i dirigenti, allenatori e giocatori che mi hanno onorato di questo premio con una motivazione che mi ha commosso". E da qui vengono messe le fondamenta per ripartire la prossima stagione in maniera scoppiettante.

Lara Facchini