"Bella rimonta, ai ragazzi ho chiesto entusiasmo"

"Abbiamo completato una bella rimonta, l’ennesima in questa stagione. Ho visto una squadra sciolta che ha giocato come sa fare di fronte a un pubblico che non ci lascia mai soli - dice Aldo Clementi, il tecnico della Vigor -. Siamo scesi in campo concentrati, con la giusta voglia di vincere. Ai ragazzi ho chiesto di metterci entusiasmo e intensità, lo hanno fatto al meglio. Non posso non essere orgoglioso di loro. Purtroppo quella di Montegiorgio è stata una brutta domenica, ma ormai è alle spalle. Se la Vigor gioca senza pressioni, da il meglio di sè ed oggi i ragazzi lo hanno dimostrato".

Parole di stima e fiducia quelle del tecnico rossoblu nei confronti dei suoi giocatori. Ora si spalancano le porte della finale, domenica prossima al "Bianchelli" la Vigor affronterà il Fano dopo le tensioni di qualche settimana fa.

"Mosconi ha fatto e sta facendo un grande lavoro a Fano - rimarca Aldo Clementi -. Comportiamoci tutti da persone intelligenti, mi auguro che sia una festa contro l’Alma. Una festa di sport che vedrà contrapposte due squadre con un credo calcistico diverso, ma accomunate da una grande personalità".

Meno soddisfatto il tecnico laziale che non ha gradito alcune scelte arbitrali.

"Faccio i complimenti alla Vigor, ha disputato una stagione eccellente. Credo però che la mia squadra abbia disputato un’ottima gara, almeno fino all’espulsione di Buono - dichiara mister D’Antoni, il tecnico del Cynthialbalonga -. Giocare in 10 uomini in una semifinale playoff è un deficit non da poco e credo che un arbitro debba valutare meglio prima di prendere certe decisioni. Ai miei ragazzi non ho nulla da rimproverare, anzi. Sono stati eccezionali, contro una squadra in salute come la Vigor non era certo facile. Ci abbiamo provato, purtroppo però non siamo riusciti a mantenere il vantaggio".

Nicolò Scocchera