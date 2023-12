"Belle idee, e realizzate. Ma non esaltiamoci troppo"

La Vigor torna a vincere e lo fa con il convincente 3-0 sul campo del Vastogirardi. Molto soddisfatto mister Aldo Clementi: "Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, ma abbiamo dimostrato di avere diverse belle idee di gioco poi messe in pratica. Abbiamo costruito svariate occasioni finalizzando a dovere, anche se avrei voluto essere un po’ più cinico sotto porta". E poi aggiunge: "Affrontavamo una partita complicata, in casa del Vastogirardi che è una formazione che pratica un calcio organizzato contro cui non è semplice trovare sempre le corrette contromisure. Dopo il nostro vantaggio non ci siamo accontentati e abbiamo spinto forte. Sono soddisfatto, avendo giocato almeno un’ora di ottimo calcio”. Sul momento della Vigor, poi Clementi sottolinea: "Non dobbiamo esaltarci, ma essere soddisfatti di quando fatto. Dedichiamo il successo ai tifosi che ci hanno seguito in questa lunga trasferta nonostante un ultimo periodo dove non siamo riusciti a raccogliere quanto di buono seminato”. Prossimi impegni, a partire dalla gara con lo United Riccione: “Sarà l’ennesima gara difficile contro una formazione importante, che ha una fase offensiva di assoluto livello".