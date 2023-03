Bene Balaso e Yant, giornata no per Nikolov

Zaytsev 6: dopo diverse prestazioni brillanti in campionato, lo "zar" non riesce a prendere per mano la Lube in Europa. Partenza ok con 6 punti, poi non incide, male nel terzo set da 29. Termina la trasferta con 13 punti fatti col 39%.

Chinenyeze 5 (foto): 3 su 9 per un centrale è troppo poco, aggiunge 2 muri per 5 punti complessivi, ma non ci siamo. Anche perché nel 4° set si becca due block che indirizzano il parziale.

Nikolov 4: il peggiore. Parliamo di un ragazzino che ha tutto per diventare un fuoriclasse, però ad Ankara toppa di brutto. Nel primo set è bersagliato in ricezione e in attacco si piglia due muri e la sostituzione. Rientra nel terzo e fa pure peggio, massacrato in ricezione. I numeri sono impietosi, 19 dal campo e 5 ricezioni sbagliate su 8.

De Cecco 6-: sufficienza risicata perché non gioca una gran gara, specie nel 4° set più volte alza palloni imperfetti. Ha come alibi una ricezione sempre sballata. Nei tre metri, cioè nella mattonella del regista, avrà giocato massimo 10 palloni.

Anzani 5,5: se Chinenyeze attacca male, lui lo fa appena 2 volte senza segnare, a conferma dei pochi palloni giocabili. Quantomeno a muro c’è, 3 punti nel fondamentale.

Yant 6,5: degli schiacciatori si conferma il migliore in ricezione ed in effetti quando esce nel terzo set, caviglia che si gira ricadendo su Anzani, la Lube perde il vantaggio e la bussola. Quando rientra è tardi e il 4° parziale lo gioca stringendo i denti. A referto con 12 palloni a terra, il 45% offensivo e 2 muri.

Balaso 7: il libero non è tra i responsabili dei problemi in ricezione e nemmeno della sconfitta.

Bottolo 7+: il 2000 ripete una prova validissima entrando dalla panchina. Sigla il punto dello 0-1 e finisce come top scorer a quota 14 punti. Attento in ricezione, attacca con un buon 50%, mette 2 ace e pure 3 muri. Garcia Fernandez, D’Amico e Diamantini ng.

Andrea Scoppa