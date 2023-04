"Bene l’approccio, vogliamo provarci fino all’ultimo"

A piccoli passi la Vigor si avvicina al Pineto. Solo la vittoria nei prossimi due turni può tenere in vita questo sogno. In realtà i successi rossoblù devono andare di pari passo con altri passi fassi della capolista che sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori. Aldo Clementi elogia i suoi giocatori, parla della sua squadra e del cammino straordinario percorso sin qui, nel frattempo osserva con estrema attenzione i rivali. "L’Avezzano è una squadra organizzatissima, siamo riusciti a proporre il nostro gioco senza mai aprirci alle loro ripartenze, un’arma che può far male a chiunque – afferma il tecnico –. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi, cercano sempre di ottenere il massimo proponendo un gioco efficace. A volte sbagliamo in altre situazioni siamo poco precisi, ma l’attaccamento e la voglia di vincere non mancano mai. Teniamo vivo questo sogno, la speranza c’è, la matematica non ci condanna, ci proveremo fino alla fine". Con molto garbo il tecnico avversario riconosce i meriti dell’avversario e analizza gli errori dei suoi. "Ci tengo a fare i complimenti alla Vigor – esordisce così il tecnico dell’Avezzano Scorsini –. Questa società sta facendo qualcosa di straordinario, non dimentichiamo che è una neopromossa. Per quanto riguarda la gara, non ho molto da rimproverare ai miei ragazzi, avremmo voluto vincere nel campo di una big e conquistare la salvezza matematica. Così non è stato eppure abbiamo disputato un’ottima prestazione a livello tattico. La Vigor ha calciato poco in porta, purtroppo siamo stati ingenui su palla inattiva, dispiace perché sapevamo benissimo che la fisicità dei giocatori vigorini avrebbe potuto farci male in queste situazioni".

Nicolò Scocchera