Bianco soddisfatto: "Meritavamo il gol nel primo tempo"

vvio felice per l’esordiente Bianco che alla guida del Modena non ha mancato l’appuntamento con i tre punti alla sua prima uscita in campionato. "Credo che siamo riusciti a fare un’ora a livello strepitoso contro una squadra di categoria – ha sostenuto -. Loro erano un avversario ben allenato e forte. Il caldo poi si è fatto sentire, ma per fortuna ho una rosa che è quasi tutta sullo stesso livello. I ragazzi si equivalgono. Al momento giusto ho effettuato i cambi e Strizzolo ha risolto la partita. Per fare gol bisogna tirare in porta, anche provandoci da fuori. Nel primo tempo, tra i tanti tiri fatti, forse meritavamo di passare in vantaggio. In panchina può entrare chiunque perché sono ragazzi che possono cambiare le sorti della gara. Lo hanno fatto sia a Genova in Coppa Italia che contro l’Ascoli. È mancata la spinta sugli esterni anche perché abbiamo portato tanti palloni a Tremolada per vie centrali. I punti ti danno autostima e fiducia. Era importante iniziare bene".