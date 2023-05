Biancocelesti decisi: per i playoff è l’ora di accelerare

Da settimane si ripete che la rimonta è possibile perché l’Aurora dovrà riposare. Ebbene il weekend è arrivato, oggi i treiesi secondi non giocheranno. Se da una settimana i playoff sono diventati possibili, il vantaggio dell’Aurora sull’Atletico Centobuchi terzo è infatti sceso a 9 punti, oggi il Trodica deve appunto sfruttare l’occasione per migliorare la sua situazione che la vede quarto a -1 dagli ascolani. Dopo il 2-2 contro Casette Verdini, prima gara subendo reti della gestione Lelli ma comunque 5ª uscita positiva, i biancocelesti alle 15 sono di scena al "Mariotti" di Monterubbiano per la quart’ultima giornata e per continuare la rincorsa. Di fronte una squadra che ha 14 punti in meno, è all’11° posto e vanta una lunghezza di margine sulla zona playout. Imprevedibile la Monterubbianese, capace di tutto (quarta peggior difesa) compreso perdere con la Futura terz’ultima lo scorso turno. Lelli ritrova Perfetti dopo la squalifica ed ha varie opzioni di formazione, probabile che riproponga gran parte dell’undici schierato sabato.

Andrea Scoppa