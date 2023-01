Biancorossi all’esame del forte Monturano

Il Monturano dirà al Matelica se effettivamente la squadra di Ciattaglia può pensare in grande dopo i correttivi apportati dal mercato. Il big match di oggi si gioca a Matelica dove è di scena il Monturano, seconda forza del girone a 2 punti dalla capolista Civitanovese. Servirà una prestazione attenta in fase difensiva considerando che i piceni hanno segnato più gol in trasferta (11) di quelli realizzati in casa (10). Ma i riflettori, al di là del valore degli avversari, sono puntati sulla formazione locale che ha infilato una serie di risultati utili e che ha le premesse per migliorare ancora considerando che nel frattempo si sono integrati i volti nuovi arrivati dal mercato di riparazione. Si attendono dei progressi nella fase difensiva per contenere le reti al passivo (16), ma si dovrà fare meglio sotto rete perché la squadra ha i mezzi per segnare più dei 15 gol realizzati.