Big match a Montefano C’è l’Atletico Ascoli

"Dobbiamo andare subito a mille, un atteggiamento che fa parte della mia mentalità". Nico Mariani, allenatore del Montefano, dice cosa chiede alla squadra nella sfida casalinga contro la capolista Atletico Ascoli. "E nessun problema – aggiunge – perché possiamo su una panchina forte, che fa la differenza, quando ci sarà chi in campo non ne avrà più". Dovrà essere un Montefano che, come al solito, deve mettere sul piatto tanta determinazione e un ritmo intenso. Di fronte si troveranno due squadre divise da 5 punti con i viola in lotta per chiudere entro i primi cinque posti. "Dobbiamo essere noi e faremo una grande prova, dobbiamo giocare spensierati con la consapevolezza dei propri mezzi". Non è però semplice giocare con la testa libera quando si vuole restare nelle prime cinque posizioni. "La motivazione – spiega Mariani – è altissima, giochiamo per la società, per un paese che ci vuole bene e che ci ha dimostrato ogni volta tanto affetto. Giocheremo con la mente libera perché daremo tutto per loro e con la consapevolezza di potere fare una grande prova". La squadra è reduce da una serie di pareggi, ma in queste gare il Montefano avrebbe meritato di più per quanto seminato. Ma adesso si volta pagina, c’è da pensare alla sfida con l’Atletico Ascoli, formazione partita per centrare il salto di categoria.

Ci vorrà il migliore Montefano contro la prima della classe. "Si tratta di una squadra forte, con tante individualità di spicco, ma il Montefano deve guardare a se stesso perché faremo una grande prova se saremo noi". La settimana è scivolata via bene. "I ragazzi sono stati come sempre determinati e concentrati, c’è qualche acciacco – conclude l’allenatore Mariani – ma non ci lamentiamo perché non è corretto verso chi andrà in campo. Noi siamo convinti dei nostri mezzi e di fare una grande prestazione contro la prima della classe".