Biglietti polverizzati, Eurosuole sold out

La prevendita della "bella" è stata polverizzata in poche ore e l’Eurosuole Forum domani sarà tutto esaurito per gara5 (ore 18 senza diretta Rai, la tv di Stato seguirà la "bella" tra Trento e Piacenza). Già nella tarda mattinata di ieri era terminata la disponibilità online, mentre nel corso del pomeriggio sono stati venduti i carnet di biglietti disponibili al botteghino del palazzetto. De Cecco e compagni potranno dunque contare su 4mila tifosi e per l’occasione i Predators hanno lanciato un appello: "Venite tutti in maglia rossa, non solo nella gradinata di Lube nel cuore ma in ogni settore dell’Eurosuole Forum! Il palas dovrà essere interamente colorato di rosso". Si riparte da sabato quando nella fase clou si sono sentiti solo i cori dei 70 supporter marchigiani. Un assaggio dello spettacolo cromatico e acustico in serbo domani nella casa dei campioni d’Italia.