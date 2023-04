Blengini: "Ci sarà da lottare su ogni pallone, è l’unica strada per andare avanti"

Alla vigilia di gara5 hanno parlato i due allenatori. Così Gianlorenzo Blengini che potrebbe centrare la terza finale di fila sulla panchina biancorossa e la quarta in assoluto, mai nessuno come lui con questo club: "Ci prepariamo – esordisce – a una sfida tanto importante quanto dura mentalmente e tecnicamente. Nelle fasi in cui si gioca con tale frequenza si deve tenere allenata la testa e arrivare concentrati ai match, ma si è sempre in viaggio e manca il tempo per migliorare a dovere gli aspetti tecnici individuali. Sul gioco abbiamo lavorato molto durante la regular season, soprattutto per allenare ricezione e attacco di palla alta. Ci aspetta una sfida complicata contro un team preparato. Le gare dei playoff sono impronosticabili, ma – conclude – di una cosa sono certo: per avere la meglio dovremo lottare su ogni singolo pallone".

Dall’altra parte della "rete" il collega milanese Roberto Piazza invece vuol condurre Milano alla sua prima finale (la società Powervolley è nata nel 2010 e la metropoli non raggiunge l’atto decisivo per il tricolore dal 2001, Asystel ko contro la Sisley Treviso) e sarebbe un inedito anche per lui, almeno da quando è diventato capo allenatore. Questo il suo pensiero: "Come contro Perugia, sarà l’ultimo round da giocare contro Civitanova in ogni caso. Le due squadre si conoscono bene, si sono date botte da orbi nelle prime quattro partite alternando alcune giocate straordinarie a qualche errore evitabile. Adesso 0-0, palla al centro. Vincerà – continua – chi darà l’ultima botta vincente: sarà una gara da disputare ai punti, sarà un match da disputare sul ring, sicuramente che finirà anche questo ai punti. Noi ci stiamo attrezzando, abbiamo uno zaino pieno di risorse, vedremo di metterle in campo tutte". an. sc.