Blengini: "Coloriamo di rosso gli spalti"

Così i due tecnici – entrambi a caccia del quarto tricolore – hanno presentato ieri gara2. Coach Gianlorenzo Blengini: "Peccato per le occasioni sprecate nel primo e nel terzo set lunedì, ma guardiamo avanti cercando di migliorarci. Per noi è importante essere più incisivi al servizio contro una squadra di alto livello come l’Itas, che riceve bene. Lotteremo finché non sarà caduto l’ultimo pallone. Ai tifosi dico tutti di rosso sugli spalti e forza Lube". Il collega fanese Angelo Lorenzetti: "Credo che la vera finale debba ancora iniziare. Gara1 è stata una sfida carica di tensione in cui le due squadre non hanno espresso tutto il loro potenziale. D’ora in avanti il livello può solo crescere. Dobbiamo farci trovare pronti perché di fronte avremo un avversario ancora più in palla e già molto presente fra muro e difesa. Dobbiamo essere più concreti, specialmente in difesa e, in seconda battuta".