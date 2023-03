Blengini: "Dalla panchina la qualità che serviva"

L’ultima di regular season all’Eurosuole Forum va in archivio con i cori di apprezzamento della curva verso Milano, seguita da qualche tifoso. Meno simpatia altrove, ci scappa anche un battibecco veloce tra un dirigente ospite e il vice presidente biancorosso Massaccesi. Toni polemici evidentemente per il mancato rinvio. In attesa dell’ininfluente trasferta di Perugia domenica, per la Lube martedì c’è invece l’importante viaggio in Turchia per l’andata dei quarti di Champions. Così i protagonisti in campo. L’ex Chinenyeze: "Per noi è stata una partita strana, visti i problemi di formazione degli avversari. Mentalmente è molto difficile giocare una gara del genere, e penso che nel primo set si sia visto. Dal secondo in poi abbiamo giocato al massimo, quindi alla fine è andata bene. Siamo contenti del quarto posto, ora pensiamo all’Halkbank, sfideremo una delle squadre più forti del campionato turco, servirà la migliore Lube". L’Mvp Bottolo: "Oggi era importante prendere questi tre punti. Loro erano a ranghi molto ridotti però liberi di testa, e questo nel primo set ha creato una condizione strana. Siamo riusciti a portarlo a casa e poi da lì abbiamo iniziato a giocare come sappiamo fare. Abbiamo spinto su ogni pallone, riuscendo a fare tutto quello che l’allenatore ci aveva chiesto". Coach Blengini: "Non è mai facile interpretare partite così, non a caso nel primo set abbiamo fatto fatica. Il rischio in certi casi è di fare pasticci, di innervosirsi, siamo stati bravi a capire che per sfruttare le oggettive difficoltà degli avversari dovevamo giocare bene. Dal secondo set in poi lo abbiamo fatto, esprimendoci con più naturalezza e serenità, riuscendo a portare a casa i tre punti. Gli ingressi dalla panchina hanno dato un po’ più di qualità, ribadisco per l’ennesima volta che la nostra è una squadra in cui si fa fatica a trovare dei titolari e delle riserve, ha un organico intercambiabile e si tratta di una virtù non da poco". Andrea Scoppa