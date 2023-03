Blengini: "La partita tra noi e gli umbri è sempre speciale"

La rivalità più fiera e bella della SuperLega giunge al 62° confronto e la Lube conduce con appena una vittoria in più, 31 a 30. I tre volte vice campioni d’Italia di Perugia ricevono i tri-campioni nazionali da capolisti con 62 punti, la Lube è quarta a 38. Alla vigilia ha parlato coach Blengini: "Paradossalmente si verifica quello che è già accaduto lo scorso anno. Anche nella passata stagione la sfida è andata in scena all’ultima giornata. Nel 202122 il verdetto era già determinato, domenica per noi ci sarà la possibilità di modificare la classifica. Quella con la Sir non è mai una partita come le altre e dobbiamo approcciarla da Lube, ma vanno fatti anche dei ragionamenti sulle situazioni da gestire. Mi riferisco agli acciacchi e ai prossimi impegni, a partire dal ritorno dei quarti di Champions". Così invece lo schiacciatore mancino degli umbri Plotnytskyi, sempre velenoso al servizio: "La Lube è una squadra molto forte ed è importante per noi giocare bene queste partite perché ci aiuta mentalmente a diventare più forti".