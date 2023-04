Blengini: "Partita di alto livello, bene chi è entrato dalla panchina"

Ovviamente soddisfatto coach Blengini, che al termine della partita ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: "Ora in gara 5 ci aspetta un’altra battaglia. Volevamo tornare a Civitanova ed è stata dura, giocando una partita di alto livello con tutte le nostre forze. Abbiamo giocato un terzo set mostruoso, merito anche dei ragazzi entrati dalla panchina. Dobbiamo restare concentrati perché settimana prossima ci aspetta un’altra gara difficilissima, perché Verona è una squadra forte e verrà da noi agguerrita". In chiusura poi arriva l’applauso ai tifosi di Verona: "Faccio un plauso al pubblico di Verona, complimenti a loro. Anche i nostri tifosi ci accompagnano sempre più numerosi e calorosi, sabato mi aspetto il sostegno di tutti per una battaglia dalla prima all’ultima palla". Anche Zaytsev sorride: "Abbiamo messo in campo una partita solida e concreta, anche dal punto di vista mentale. È stata un’altalena di tensione da entrambe le parti, per noi poteva essere l’ultima. Sono contento della tenuta della squadra, abbiamo messo insieme una bella prestazione. Ora dobbiamo continuare così e pensare alla prossima gara. Mi aspetto un palazzetto infuocato per gara 5". In chiusura arriva anche il commento di Simone Anzani, visibilmente emozionato e senza forze per la grande prestazione della squadra: "Penso che questa squadra abbia un involucro di giocatori che ha possibilità di fare partite del genere. Siamo partiti contratti per un po’ tensione, in un palazzetto bellissimo con atmosfera incredibile e complimenti al pubblico di Verona, poi ci siamo sciolti e abbiamo messo da parte il nervosismo. E’ stata una grande performance, ma ora bisogna pensare alla finale di gara 5 che ci aspetta".