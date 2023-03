Blengini: "Possiamo farcela" Simoni: "Sarà una gara tosta"

Alla vigilia hanno parlato i tecnici. Per la Lube il capo allenatore Gianlorenzo Blengini ha analizzato anche tecnicamente la sfida in arrivo e cosa dovrà cambiare: "Vogliamo riaprire i quarti! I primi due match si sono risolti per situazioni nei finali di set, fasi in cui abbiamo peccato di personalità. La ricezione, che era un nostro cruccio, è andata bene, ma le partite ci sono sfuggite di mano per la gestione dei punti conclusivi. Siamo convinti di poter ribaltare la serie, ma servirà una maggiore determinazione in attacco".

In casa WithU di nuovo Stoytchev è rimasto silente e vien da pensare sia una forma di scaramanzia…ecco le parole del vice Dario Simoni: "Arriviamo da un match tirato, ci sono state più partite all’interno della singola gara e alla fine ce l’abbiamo fatta. Tra il terzo e il quarto set abbiamo avuto un momento di difficoltà. Per superare queste fasi di solito c’è un trascinatore e gli altri gli vanno dietro, ma in questo caso Mozic, Sapozhkov e Keita insieme hanno ricompattato la squadra. Questa cosa ha dato l’idea del gruppo. Ce la dobbiamo sudare questa qualificazione, perché anche l’anno scorso Civitanova era sotto due a zero con Trento e poi ha vinto 3-2. Siamo in vantaggio, però non vuol dire niente perché in queste due partite siamo stati spesso sotto nel punteggio. Sarà molto tosta".

an. sc.