Blengini: "Questo sestetto funziona Anzani sta bene, sono contento"

di Andrea Scoppa

Le sfide tra Civitanova e Milano in questa stagione sono sempre particolari, dotate di qualcosa che le rende più frizzanti. All’andata si giocò stranamente a Monza e di lunedì (1-3), poi a fine dicembre la sfida è valsa la final four di Coppa Italia e l’Allianz per il secondo anno di fila ha fatto l’exploit (1-3). Il terzo incrocio varrà tanto invece in chiave playoff: il 4° posto per i campioni d’Italia; l’accesso e forse il 7° per i meneghini. Ci avviciniamo al match di sabato all’Eurosuole Forum chiacchierando con il condottiero della Lube, Gianlorenzo Blengini.

Coach, dopo esperimenti dovuti alla rivoluzione estiva, nelle ultime 3 uscite vincenti non ha mai modificato il sestetto. Fatta la scelta per i playoff?

"Sì, più o meno dai. Chiaro che tutto appare più regolare anche perché non abbiamo avuto le coppe dove non ci sono vincoli di formazione. Comunque questo sestetto sta funzionando".

Nikolov ha già detto che non gli piace, ma potrà mai essere usato opposto?

"No lui è un posto4, l’ho schierato opposto nelle prime gare solo perché Yant era appena tornato e quindi ho impiegato Ivan in ricezione".

Tra chi sta tornando lui ultimamente c’è Anzani, è d’accordo?

"E’ normale che un atleta possa avere alti e bassi nella stagione, specie se ti alleni o giochi sempre con la Nazionale e non ti fermi mai. Spesso per statistica, il calo avviene tra dicembre e gennaio. Qualche tifoso lo interpreta come mancanza di impegno o altro, ma è solo fisiologico e accade in ogni squadra che ha nazionali e capita anche in altri reparti dove magari si nota meno. Ora sta facendo bene e ne siamo contenti".

Bottolo aveva steccato da titolare nel 2023, invece ha fornito un buon contributo dalla panchina. Può diventare una sorta di 7° uomo?

"Vero, ultimamente gioca meglio quando subentra, ma non mi piace fare conclusioni, sono episodi. A me poi in questa squadra non piace dividere titolari e riserve, l’ho sempre detto".

Sabato un successo da tre punti darebbe il 4° posto matematico. Lei è il coach con più scudetti vinti alla Lube (3), però Milano è una sorta di bestia nera, almeno in Coppa Italia…

"L’Allianz è team scorbutico e per poco non eliminava Trento in semifinale. Anche per loro sabato è importante, perché devono conquistare i playoff e magari evitare l’8° posto che significherebbe ritrovarsi contro Perugia. Sarà la prima gara di un marzo con una posta altissima poiché martedì saremo ad Ankara per l’andata dei quarti di Champions League".

Se mancasse Ishikawa sarebbe un bell’aiuto…

"Per uscire durante una semifinale, dove stava giocando alla grande, deve essere una roba seria. Ci prepariamo nel caso giochi Ebadipour, comunque pedina di livello internazionale, atleta affidabile".

Come quinta e quindi rivale nei quarti meglio Verona di Piacenza?

"Per una squadra come la nostra che ha un margine di crescita che non si concluderà in questa stagione, ritengo non opportuno pensare chi sarebbe meglio affrontare".