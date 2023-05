Blengini: serie che va vissuta set per set

A fine partita, ormai arrivati quasi alle 23.30, i due allenatori avevano commentato e analizzato così gara2. Gianlorenzo Blengini: "Queste partite– ha esordito il coach della Lube – sono battaglie di una ’grande guerra’, sono complesse sia emotivamente che tecnicamente. Sapevamo di dover battere meglio rispetto a gara1, e ci siamo riusciti, al cospetto di una squadra che vanta degli interpreti di altissimo livello in ricezione. Ma siamo stati bravi caratterialmente, perché dopo che i nostri avversari sono riusciti a rimontare dallo 0-2 nel computo dei set, per noi non era certamente semplice interpretare bene il tie-break, e invece ci siamo riusciti. Siamo stati dei leoni, e siamo contentissimi per questa vittoria che rimette tutto in parità. Questa serie – ha concluso – va vissuta una partita alla volta, più nel particolare un set alla volta". Dall’altra parte coach Angelo Lorenzetti aveva ovviamente tutt’altro sguardo ed umore. "Il rammarico per non essere riusciti a chiudere in nostro favore il tie-break c’è tutto, perché ci sono state due situazioni che i ragazzi devono rivedere assolutamente. Il risultato comunque non deve ingannare. Siamo stati spesso in difficoltà mentale – ha spiegato l’allenatore fanese che dovrebbe guidare Perugia il prossimo anno –, abbiamo subito anche la situazione particolare dal punto di vista fisico di qualche nostro giocatore. Le finali sono così e vanno giocate al massimo, sempre. Gli ingressi dalla panchina ci hanno dato una grossa mano a rientrare nel match, in particolare quello di Džavoronok che è stato determinante nel 4° set e gli ho dato fiducia nel quinto. Sotto 0-2 abbiamo messo in mostra una bella reazione ma queste partite non sono come quelle di regular season ed il tie-break non lascia alcun punto: è purtroppo solo una sconfitta".

Andrea Scoppa