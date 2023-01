Blengini smentisce le voci sull’addio

Alla vigilia del faccia a faccia con Verona, coach Gianlorenzo Blengini ha voluto smentire le voci sul suo possibile addio alla Lube, rumors che erano stati riportati dal blog Dal 15 al 25. "Dopo lo scudetto ho accettato un progetto per ringiovanire la Lube nel corso di 3 anni. Siamo solo nella prima fase di questo percorso inedito e non tollero di venir tirato in ballo a sproposito con continue voci di mercato. Non solo smentisco i presunti accordi con altri club, ma preciso di aver aderito con grande entusiasmo al progetto. Ho ancora un anno di contratto a Civitanova e sono ben contento di onorarlo. Non ho altro per la testa, se mi resta un pizzico di energia per pensare al futuro riguarda il prossimo anno all’Eurosuole Forum. Rifletto quindi su come far crescere la squadra. Ora dobbiamo prepararci a essere la miglior Lube possibile per conquistare i playoff nella posizione più conveniente e sfruttare i progressi nella seconda fase del torneo".