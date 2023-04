Blitz Azzurra Colli che vale gli spareggi

Valdichienti Ponte

0

Atletico Azzurra Colli

1

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Calcabrini (65’ Tombolini), Pigini, Omiccioli, Sopranzetti, Di Molfetta (65’ Mazzieri), Lattanzi (55’ Triana), Sfasciabasti (85’ Lattanzi), Zira, Trillini, Del Brutto. All. Bolzan

ATLETICO AZZURRA COLLI: Castelletti, Paniconi, Vallorani, Aliffi, Filipponi, Albanesi (79’ Cancrini), Petrucci (71’ Alfonsi), Fazzini, Ciabuschi, Gesuè (78’ Alighieri), Del Marro. All. Stallone

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro (assistenti: Beldomenico di Jesi e Ielo di Pesaro)

Rete: 37’ Aliffi

Note – Ammoniti: Trillini, Del Marro, Pigini, Alighieri.

Vittoria che può valere i play-off quella ottenuta dall’Atletico Azzurra Colli sul campo del Valdichienti Ponte. In attesa dell’ultima giornata che emetterà i verdetti definitivi, la compagine di Stallone conquista tre punti molto pesanti, mentre i padroni di casa con la sconfitta odierna salutano definitivamente le speranze di giocare gli spareggi finali. Primo tempo di chiara marca ospite, il Colli crea subito una buona occasione con Paniconi che non sfrutta al meglio uno schema su punizione. Poco dopo azione pericolosa di Ciabuschi: lavora un bel pallone che attraversa tutta l’area di porta, non trovando nessuno per il tap-in definitivo. Il Valdichienti si fa vedere in avanti con un’azione ben orchestrata che libera al tiro Lattanzi, palla sull’esterno della rete. Al 37’ la rete che deciderà la gara: ancora schema su calcio piazzato, cross di Fazzini e incornata vincente di Aliffi. Avanti di una rete gli ospiti continuano ad attaccare e prima del riposo con Petrucci impegnano severamente Rossi. Nella ripresa Il Valdichienti Ponte prova a fare la gara e rendersi pericoloso, ma il Colli si difende con ordine, lottando su ogni pallone. Nonostante il pressing continuo, i padroni di casa riescono solo raramente a mettere in difficoltà gli ospiti. Da segnalare nel finale la più ghiotta delle occasioni: bel traversone di Triana che pesca solo sul secondo palo, dimenticato dalla difesa del Colli, Sopranzetti che arriva con un attimo di ritardo alla deviazione che avrebbe portato al pareggio.