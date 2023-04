Blitz della Biagio Nazzaro sull’ostico campo del Valfoglia con i gol di Coppari e Pieralisi

VALFOGLIA

BIAGIO NAZZARO

VALFOGLIA: Adebiyi, Aiudi (1’ st Carboni), Cenciarini (1’ st Palazzi), Scoccimarro, Pagnello (42’ st Hyka), Valler, Marcolini (23’ st Bonacin), Ricciotti, Bartomioli (35’ st Elezay), Diomede, Franciosi. All. Angelini.

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Terranova, Domenichetti, Brocani, Ortolani, Petoku, Borocci (15’ st Agostinelli), Marengo (12’ st Cecchetti), Pieralisi (28’ st Montagnoli), Coppari (43’ st Giacconi), Marasca. All. Pazzaglia.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 30’ pt Coppari su rigore; 37’ pt Pieralisi, 48’ st Elezay.

Note: Spett. 150 circa; espulso al 25’ st Valler per doppia ammonizione; recupero: 2’+5’.

Una Biagio Nazzaro in buona giornata crea e vince contro un Valfoglia che pur non demeritando non riesce ad essere pericoloso nel primo tempo con il portiere ospite Tomba che rimane quasi spettatore. Nella squadra ospite Pieralisi e Coppari sono imprendibili e anche gli autori dei due gol decisivi ai fini del risultato. Per il Valfoglia qualche errore e un solo rasoterra di Ricciotti che il portiere blocca facilmente. Gli ospiti passano in vantaggio alla mezz’ora su calcio di rigore concesso per atterramento di Pieralisi che Coppari dal dischetto trasforma. Dopo pochi minuti l’intraprendente Coppari effettua un bel traversone e Pieralisi da due passi raddoppia. Nella ripresa la squadra di mister Pazzaglia controlla, ma con i nuovi innesti operati da Angelini e nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di casa reagisce e al 30’ viene atterrato in area l’attaccante Franciosi, ma il direttore di gara invita alla prosecuzione. Poi nel corso dei minuti di recupero i fogliensi accorciano le distanze al 48’: su calcio di punizione Diomede colpisce la traversa, sul rimpallo irrompe il nuovo entrato Elezay che insacca. Troppo tardi e così la Biagio incassa tre punti preziosi. I migliori per i locali Ricciotti e per gli ospiti, su tutti, Pieralisi.

Marcello Ugoccioni