Blitz vincente a Roseto per Porto Recanati

Roseto Basket 20.20

67

Attila porto Recanati

69

ROSETO: Scarpone ne, Francani G. ne, Jovanovic 12, Klacar 4, Paluzzi ne, Meschini ne, Maretto 14, Lestini 6, Bartolozzi 13, Bastone 12, Fasciocco 3, Cantarini 3. All. Francani E.

PORTO RECANATI: Mancini 21, Balilli 3, Battestin ne, Gamazo 12, Moretti ne, Caverni ne, Redolf 14, Gulini 2, Nkot Nkot, Rinaldi 15, Anibaldi 2. All. Scalabroni

Arbitri: Giardini e Sperandini.

Note: parziali 19-20, 18-21, 17-13, 13-15. Usciti per 5 falli: Klacar (Roseto).

Blitz esterno dell’Attila Porto Recanati che espugna il PalaMaggetti a fil di sirena per 67-69 e piazza la quarta vittoria consecutiva. Rimonta da applausi per la squadra di coach Scalabroni che nell’ultimo minuto ribalta il match e strappa i due punti con il canestro di Redolf.

La cronaca. Nel primo quarto si va a braccetto, con l’Attila che tiene botta e mette la testa avanti. Il punto a punto regna con grande equilibrio, con le squadre che al 10’ sono sul 19-20. Il secondo periodo si apre con Recanati che tenta il mini-allungo, sospinta dalle giocate di Gamazo e Rinaldi. Roseto resta in scia con Bartolozzi e Jovanovic, ma all’intervallo lungo Recanati resta avanti sul 37-41.

Nel secondo tempo Roseto è più precisa al tiro, annullando il gap con Maretto e Bastone. Coach Scalabroni prova a pescare forze fresche dalla panchina, ma all’ultimo intervallo è totale parità a quota 54. L’ultimo periodo inizia con il sorpasso di Roseto, che prova poi ad allungare con Bartolozzi. Recanati, però, è brava a non mollare e resta in vita. Si entra così nell’ultimo minuto con Recanati sul -1 dopo il primo canestro di Balilli: Roseto sbaglia e Rinaldi piazza una tripla pesantissima che vale il contro-sorpasso sul 65-67 con 15 secondi sul cronometro. Maretto in sottomano segna il pareggio, con l’Attila che ha l’ultimo possesso: palla a Redolf che con l’aiuto del ferro gonfia la retina a 4 secondi dalla sirena. La preghiera di Lestini non entra e Recanati può esultare per 67-69.