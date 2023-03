Blizt della Civitanovese a Matelica Decidono i gol di Strupsceki e Wali

0

CIVITANOVESE

2

: Ginestra, Girolamini (14’ st Marino), Merli, Gubinelli, Zappasodi, Ferretti, Aquila (20’ st Kakuli), Scotini, Chornopyshchuk (29’ st Raponi), Pettinelli (20’ st Rango), Papa. All. Ciattaglia.

CIVITANOVESE: Taborda, Foresi, Cosignani, Visciano, Ballanti, Trombetta (42’ st Rapagnani), Strupsceki (37’ st Mangiacapre), Ruggeri Jr. (1’ st Salom), Paolucci (20’ st Galli), Cipriani (29’ st Greco), Wali. All. Nocera.

Arbitro: Ledjan Skura di Jesi.

Reti: 9’ st Strupsceki, 11’ st Wali.

Note: ammoniti Ciattaglia, Ferretti, Pettinelli, Cipriani, Salom, Gubinelli, Taborda, Merli, Trombetta, Marino, Visciano.

Dopo dodici risultati utili consecutivi il Matelica deve arrendersi al cospetto della capolista Civitanovese che, con un micidiale 1-2 in avvio di ripresa, mette in freezer un altro importante successo. I locali partono bene e giocano un ottimo primo tempo. Gli ospiti capiscono che non può essere quello l’atteggiamento giusto per tornare a casa con un risultato positivo e, quindi, dopo il riposo suonano un’altra musica.

La cronaca. Nella prima mezz’ora ci provano Ferretti, Chornopyshchuk, Papa e Merli, ma la sfera termina sempre a lato. Nel finale di tempo replica Strupsceki con un paio di occasioni, senza però trovare il guizzo vincente. L’attaccante della Civitanovese, però, non sbaglia al 9’ della ripresa quando è bravo ad anticipare Girolamini e a superare Ginestra in uscita con un tocco sotto. E’ l’1-0. I padroni di casa accusano il colpo e due minuti più tardi incassano il secondo gol: 11’, lancio in profondità per Wali che tutto solo avanti a Ginestra non sbaglia la palla del raddoppio. A quel punto il Matelica cerca di riaprire la partita, ma la Civitanovese controlla bene il campo e al 38’ sfiora il tris con Salom, che spedisce la palla di poco a lato.