Bocce A2, Sangiustese e Fontespina da applausi

Fontespina e Centro Accessori Monte San Giusto (foto) sono partite con il piede giusto nel campionato di A2 di bocce. I civitanovesi hanno battuto 5-3 gli abruzzesi della Pinetese. Ottimo l’apporto dei nuovi acquisti Andrea Cappellacci e Federico Patregnani. L’altro set, decisivo per la vittoria, è stato conquistato dalla coppia Manuel Macellari-Manuel Gattari. Bell’esordio per la Centro Accessori che ha sconfitto 5-3 i modenesi della Rinascita. I sangiustesi hanno vinto i due set di terna con Piero Bonfigli-Simone Renzi-Francesco Cassetta (poi sostituito da Paolo Campanari) e i due set di individuale grazie a Domenico Dari. Il set decisivo per la vittoria è arrivato dalla coppia Piero Bonfigli-Paolo Campanari. La Civitanovese ha ceduto 2-6 ai toscani del Pieve a Nievole. Ha perso 3-5 la Pamperduto Montesanto contro il Sant’Angelo Montegrillo, una corazzata del girone con una rosa di giocatori che vale molto più della serie A2.