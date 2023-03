Bocce, Gattari-Roncaglia si aggiudicano il Trofeo Città di Recanati

Al Trofeo Città di Recanati successo di Franco Gattari-Emiliano Roncaglia (Montecassianese) nella manifestazione riservata a formazioni di categoria C dopo quella andata in scena la settimana scorsa per le categorie AB. La manifestazione, organizzata dalla bocciofila recanatese presieduta da Maurizio Stacchiotti, ha registrato la partecipazione di 108 coppie iscritte agli ordini del direttore di gara Giulio Leoni.

In finale Gattari-Roncaglia hanno battuto 12-5 Marco Barletta-Manuel Agostinelli (Montefanese). Al terzo posto si sono piazzati Emanuele Morresi-Andrea Bigioni (Montesanto), quarti gli umbri Mauro Galli-Adriano Pascucci (Città di Bevagna).