Bocce, le ragazzine terribili regalano il tricolore alla Metaurense

Missione compiuta per le sedicenni ‘terribili’ della bocciofila ‘Metaurense’ di Colli al Metauro Ginevra Cannuli, Amelia Piastra e Sofia Minardi. Le tre ragazze hanno trascinato al successo la loro società al Campionato Italiano Femminile a squadre tenutosi sabato a Campobasso. Accanto a loro hanno fatto parte del team anche le giocatrici senior Fedora Simoncelli (scesa in campo in tre match), Denise Vannini (capitano), Barbara Mattioni e Cinzia Oliva. Per conquistare il gradino più alto del podio la formazione della ‘Metaurense’, guidata dall’allenatore Giorgio Alegi, ha dovuto superare in semifinale la fortissima squadra ‘Villa Arangea’ di Reggio Calabria, sconfitta per 5-3, dopo un 2-2 iniziale (al termine delle prime quattro partite, due individuali e due di coppia) che aveva lasciato i giochi completamente in bilico. Galvanizzate dal successo sulla quotata squadra calabrese, le giocatrici di Colli al Metauro hanno affrontato di slancio la finalissima contro la bocciofila ‘Enrico Millo’ di Baronissi (in provincia di Salerno, che aveva battuto nell’altra semifinale le sarde di Serramanna) chiudendola con due partite di anticipo, sul 5 a 1. La formula della final four del Campionato tricolore prevedeva, infatti, fino a un massimo di 8 sfide totali per incontro, col successo attribuito al team che raggiungeva per primo le 5 vittorie. "La conquista del titolo nazionale a squadre è il coronamento di un 2023 favoloso – commenta il presidente dal ’93 della bocciofila ‘Metaurense’, Tonino Tonelli, che è anche il nonno di Sofia Minardi, una delle tre super sedicenni -. Un traguardo di gruppo, in cui hanno avuto un ruolo fondamentale il ct Alegi e anche le giocatici senior che sono scese di meno in campo nel corso della stagione".

Sandro Franceschetti